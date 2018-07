Liveblog: Rent sæt til Wozniacki - det går lige som ønsket

Det danske landshold var splittet mellem den dybeste skuffelse og en beslutsomhed om, at dette VM skal bruges til at skabe mange år med fodbold i rødt og hvidt.

Efter lørdagens finalesejr i Eastbourne var Caroline Wozniacki fokuseret på at slappe af inden Wimbledon.

Den brasilianske midterforsvarer Miranda valgte at spille i forsvaret, da hans bror døde i en ulykke.

Det er rekordbilligt at optage et 30-årigt boliglån. Finans

Siden 2008 er millioner af hjemmehjælpstimer sparet væk landet over. Det mærkes særligt på rengøringen. Uværdigt, mener Ældre Sagen.

Der forventes først at blive genåbnet for trafik i vestgående retning kl. 17.30.

1.031 personer blev sigtet for spirituskørsel i samme periode i fjor.

Andy Murray håbede at spille med i Wimbledon, men søndag besluttede han at melde afbud til turneringen.

Drømmen om at komme på landsholdet spirer hos "eleverne" i IF Lysengs fodboldskole. Tre af de 314 børn giver deres bud på, hvordan straffespark skal omsættes til mål.

Forældre bør i højere grad lade børn slå sig, når de leger. Vi svigter børnene, hvis vi forhindrer dem i at lege farlige lege, siger eksperter.

Denons nye flagskib er et sandt monster i hjemmebiografen, og med hele 13 kanaler giver den Rumfølelse med stort R.

Slotte, søer og skove danner rammerne for store naturhistoriske og kulturelle oplevelser for hele familien.

