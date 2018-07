Wimbledon presser og ærer Wozniacki på samme tid

Wimbledon

Hurtigt ind på Wimbledon-anlægget, en halv times træning, pressemøde og så endnu hurtigere hjem igen.

Søndag efterlod Caroline Wozniacki ingen tvivl om sin prioritering, da hun mest af alt bare havde brug for hvile efter lørdagens finalesejr i Eastbourne.

Karrierens 29. titel blev grundlagt på fem sejre i den forløbne uge, og på tærsklen til sæsonens anden grand slam gælder det om at komme hurtigt til kræfter igen.

Derfor fik Caroline Wozniacki da også både et skulderklap og en lille lussing ved offentliggørelsen af Wimbledon-programmet for mandag, hvor verdenstoerens møde med Varvara Lepchenko er placeret som anden dyst på Centre Court, den største og mest feterede bane.

En anerkendelse af hendes position i professionel kvindetennis, men også en presball, da en senere kampstart havde givet Caroline Wozniacki endnu mere tid til at restituere. Flere timer med benene op i sofaen må hun altså se langt efter, og faktisk kunne arrangørerne ikke have smidt hende tidligere i ilden, hvis de ønskede at holde fast i planen om at præsentere hende på Centre Court.

I ældre-paradiset vandt »gamle« Wozniacki

Førstedagens første kamp dér er nemlig altid reserveret til den forsvarende mester i herresingle, så ingen overraskelse, at Roger Federer igen-igen agerer åbningsnummer efter at have vundet sin ottende titel på græsset i det sydvestlige London.

Efter hans forventeligt hurtige nedsabling af Dusan Lajovic er det altså Caroline Wozniackis tur til at vise, at hun i højere grad lader sig inspirere end frustrere af arbejdsforholdene.