Nu er Wozniacki oppe på 29 titler: Overvandt bombardement og støn højere end mågeskrig

Eastbourne

Hold dig inde i opgøret, giv ikke den anden nogen form for ro og vent på hendes uundgåelige dyk.

Sådan har Caroline Wozniacki vundet mange kampe i karrieren, og lørdag rakte det til endnu en titel.

I en præstation med store krav til både fysikken og sindet fik den 27-årige dansker lige akkurat knægtet og knækket Aryna Sabalenka med 7-5, 7-6 og vandt dermed sin 29. turnering siden sin professionelle debut tilbage i 2005.

På forhånd var de to kombattanters forfatning og fokus imødeset med spænding. Begge måtte uvægerligt have ét øje på næste uges Wimbledon, men selvfølgelig havde ingen af dem i sinde at kaste trofæet fra sig.

Slet ikke Aryna Sabalenka, selv om hun måtte være godt brugt både mentalt og kropsligt efter at have være tvunget ud i tre sæt i samtlige fem singledyster på vej mod slutkampen og tilmed også havde været med i doublerækken.

Omvendt havde stortalentet aldrig vundet en titel på WTA Tour før, så hun kunne heller ikke tillade sig at lade chancen forsvinde uden i det mindste at forsøge. Med tanke på Sabalenkas hidtidige energiudladninger var det derfor ikke nødvendigvis et problem fra Caroline Wozniacki, at hendes første serveparti tog syv minutter – slet ikke, når hun trods store udfordringer og tre breakbolde til Sabalenka fik hevet pointet over på sin side.

Til gengæld gav det visse panderynker hos Piotr Wozniacki, at datteren og eleven modsat tidligere på ugen havde store problemer med sit startslag og derfor alt for ofte endte i en blødere andenserv som invitation til hviderusseren.

Outsideren takkede ja, smækkede flere vindere ind på servereturneringer og brød på den måde til 2-1 og til et tidligt overtag. Selv havde Aryna Sabalenka dog også en del bøvl med sine grundslag, da hun er billedet på en fascinerende Alt-eller-Intet-spiller – hun kan så imponerende meget og efterlader reelt ingen chance for modstanderen, når spændingsniveauet og det uafladelige tryk i bolden er rigtigt og konstant veksles til uhåndterlige hug.

Hun kan så bemærkelsesværdigt lidt og forærer reelt alt til modstanderen, når spændingsniveauet og det uafladelige tryk i bolden er for vildt og konstant veksles til lige så vilde fejl.

Med disse udfordringer på begge sider af nettet blev indledningen ujævn og omskiftelig med tre breaks på stribe fra 1-1, og Caroline Wozniacki havde endda en mulighed for at bryde til udligning 3-3, men missede og kom i stedet bagud 2-4.

Også rent spillemæssigt halsede verdenstoeren efter.

Ofte fik hun slet ikke flyttet sig efter bolden, da Sabalenkas slag var svære at læse, andre gange fik hun selv for lidt længde på og behøvede slet ikke besvære sig med at nå den næste bold, men klogeligt holdt veteranen sig fra at blive frustreret og tog i stedet lussingerne oprejst.

Vanen tro holdt Caroline Wozniacki sig tværtimod inde i opgøret på ren vilje og rutine og var så utroligt tæt på at tippe balancen, da hun på flotte servereturneringer og et sublimt lob gav sig selv en breakmulighed til 4-4.

Igen blev åbningen formøblet, men efter at have overlevet to sætbolde i egen serv fik Caroline Wozniacki brudt og udlignet til 5-5. På dette tidspunkt havde Aryna Sabalenka skruet så meget op for lydstyrken, at Caroline Wozniacki efter en duel brokkede sig til stoledommeren.

Den vedvarende stønnen overdøvede endda også til tider skrigene fra de mange måger, som havde været advaret, hvis de havde fulgt med i Australian Open tilbage i januar. I Melbourne gryntede, stønnede og hvæsede Aryna Sabalenka sig gennem sit møde med den lokale Ashleigh Barty, hvis store irritation fik de australske tilskuere til at efterabe Sabalenka for at håne hende.

Til slut blev stemningen så hadsk, at dommeren måtte bede om stilhed i respekt for spillerne – en i sammenhængen ganske komisk bøn, der da også blot fik hetzen til at vokse i omfang.

Wozniacki åbner Wimbledon mod verdens nummer 98

Så galt gik det ikke i Eastbourne, englændere er trods alt mere afmålte end australiere også i deres forvaltning af rollen som tennistilskuere, og Caroline Wozniacki fik det sidste ord ved at slå kontra og vinde 7-5 i et sært første sæt med mindst breakmulighed i ni af partierne.

Nu var det interessant at se, om Aryna Sabalenka kunne overkomme at forestille sig mindst 12 vundne partier, for i modsat fald ville hun aldrig kunne vinde kampen og kunne derfor lige så godt melde sig ud.

Den gave kunne Caroline Wozniacki dog glemme alt om, mens tilskuerne på en udsolgt arena til gengæld fik foræret en fortsættelse af det besynderlige kampbillede.

Break, break, break, inden Aryna Sabalenka selvfølgelig pludselig leverede et fuldstændigt lydefrit serveparti og rent bragte sig foran 3-1. Så svingede vi i den helt anden retning og tilbage bumleturene, da Caroline Wozniacki brød tilbage 3-3, selv lod sig bryde til 4-5 for at komme på omgangshøjde med et rent break til 5-5.

Wozniacki brændte igennem i heden: Det var mere, end en tilskuer kunne klare For tredje gang i karrieren står den danske verdenstoer i finalen i Eastbourne, den sidste opvarmningsturnering til Wimbledon.

Ganske som i første sæt var alt på spil, ganske som i første sæt viste Caroline Wozniacki sig bedst til at forvalte adrenalinen, selv om hun ganske vist ikke vandt 7-5 ganske som i første sæt, men derimod 7-6 ved at tage tiebreaken.

Undervejs i den var hun ellers bagud 2-5 og syntes på vej mod en endnu længere arbejdsdag, men alligevel snuppede hun ganske som i 28 af sine tidligere 53 finaler trofæet, titlen og al hæderen, fordi hun holdt sig inde i opgøret, ikke gav den anden nogen form for ro og ventede på hendes uundgåelige dyk.