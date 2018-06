Wozniacki besejrede Kerber og er i finalen i Eastbourne

Den danske tennisspiller Caroline Wozniacki er for andet år i træk klar til finalen ved WTA-turneringen i Eastbourne, efter hun fredag besejrede tyske Angelique Kerber i semifinalen.

Den topseedede dansker var nede med en matchbold, men vandt 2-6, 7-6, 6-4 over Kerber, der var seedet fire.

I finalen skal Caroline Wozniacki møde Aryna Sabalenka fra Hviderusland, der tidligere fredag vandt sin semifinale over polske Agnieszka Radwanska.

Caroline Wozniacki har ikke tidligere mødt 20-årige Aryna Sabalenka, der er nummer 45 på verdensranglisten.

For fire år siden mødtes Wozniacki og Kerber også i semifinalen i Eastbourne. Den kamp vandt Kerber, men fredag fik danskeren altså revanche.

Tyskeren var torsdag ude i en lang kamp i tre sæt, før hun spillede sig i semifinalen, men det så ikke ud til, at den hårde kvartfinale sad i benene.

Wozniacki blev presset i sit første serveparti, men holdt serv. Det samme gjorde Kerber, inden Wozniacki snuppede det efterfølgende serveparti rent.

Første tyske breakbold kom ved stillingen 2-2. Den vandt Kerber, inden hun selv holdt serv og bragte sig i front med 4-2.

Kerber brød igen danskerens serv til 5-2, inden tyskeren servede sættet hjem.

Wozniacki fik en god start på andet sæt. Efter hun selv holdt serv, brød hun tyskerens første serveparti i andet sæt og bragte sig foran 2-0.

Herefter holdt begge spillere serv til stillingen 4-2, inden der kom et ophold i spillet, da en tilskuer skulle tilses af en læge.

Efter den korte pause var det Kerber, der kom bedst tilbage på banen. Hun brød danskeren til 3-4, inden hun selv servede en udligning i hus.

Kerber brød igen danskeren til 6-5 i et langt serveparti, men Wozniacki svarede tilbage, da hun i et fantastisk flot og tæt serveparti brød tilbage til stillingen 6-6, efter at Kerber havde haft en matchbold.

Dermed skulle andet sæt ud i tiebreak. Den vandt Wozniacki med 7-4 og snuppede dermed andet sæt.

I tredje sæt brød Wozniacki til 3-2, og danskeren holdt derefter serv i resten af kampen.

Sidste år tabte Caroline Wozniacki finalen i Eastbourne, og tilbage i 2009 vandt danskeren turneringen.

Wozniacki åbner Wimbledon mod verdens nummer 98

Turneringen i Eastbourne er den sidste turnering for Wozniacki, inden det fra 2. juli går løs i Wimbledon.

Her skal Wozniacki møde amerikanske Varvara Lepchenko i første runde.

Den danske verdenstoer og Australian Open-mester fører med 6-1 i indbyrdes kampe mod Lepchenko. Amerikaneren er nummer 98 på verdensranglisten. De to spillere har aldrig før mødt hinanden på græs.

Wimbledon starter mandag, hvor Wozniacki også skal spille sin første kamp.