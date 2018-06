Wozniacki skal møde svær brite i Eastbourne

Annette Heick og Jesper Vollmer var egentlig sammen med to vennepar på vej til at flytte til Sydfrankrig, da tilfældigheder sendte dem til Sverige i stedet. De drømte om af finde et sted ude i den frie svenske natur, i nærheden af broen til Danmark, hvor de kunne sætte deres eget præg på deres nye hjem. Og det fandt de 10 km uden for Malmø.