Murray tabte til australsk problembarn i comeback

Den tidligere verdensetter i tennis Andy Murray led et nederlag, da han tirsdag gjorde comeback efter næsten et års skadespause i ATP-turneringen på Queens Club-anlægget i London.

Skotten, der senest var i aktion ved Wimbledon sidste sommer, tabte 6-2, 6-7, 5-7 til det australske problembarn Nick Kyrgios, der har været ramt af flere disciplinærsager.

Murray, som har været igennem en hofteoperation, var i sejrsposition, men måtte se sig slået i en underholdende kamp.

I en opsigtsvækkende duel undervejs slog Kyrgios to gange bolden mellem benene på sig selv, inden han vandt pointet med en fremragende stopbold.

Federer har vundet i Stuttgart

De to spillere lagde ud med at holde serv fem gange i alt, men herefter brød Murray til 4-2 efter et maratonparti.

Derfra blev det nemt spil for skotten i sættet, der blev sikret med endnu et brud til 6-2.

Græs er kendt som underlaget, hvor det er sværest at bryde serven, men det var ikke til at se i begyndelsen af andet sæt, der blev indledt med tre brud, så Kyrgios kom foran 2-1.

Murray brød dog tilbage til 4-4, og så var der lagt op til en spændende afslutning i tiebreak.

Her var Kyrgios skarpest og vandt 7-4, så kampen måtte afgøres i tre sæt.

Nu var det som om, at spillerne havde servet sig varme. De gav ikke mange åbninger til hinanden, men Murray måtte afværge to matchbolde ved stillingen 4-5.

Andy Murray gør comeback efter lang skadespause

Kyrgios spillede sig til endnu en matchbold ved stillingen 6-5, og her svigtede Murray med en graverende dobbeltfejl.

En anden tidligere verdensetter Novak Djokovic vandt overbevisende i sin første kamp i turneringen. Serberen slog John Millman med 6-2, 6-1.

Den nuværende verdensetter, Roger Federer, deltager i denne uge i græsturneringen i tyske Halle.

Her vandt schweizeren sin første kamp med 6-3, 6-4 over Aljaz Bedene.