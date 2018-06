Nadal efter 11. triumf i Paris: Det overgår mine drømme

Gruskongen Rafael Nadal var i forvejen med længder den spiller, der har vundet French Open flest gang, og søndag forbedrede han så sin egen rekord med den 11. triumf i Paris.

Efterfølgende måtte han erkende, at det overgik selv hans egne drømme.

- Det er ikke en gang en drøm at vinde her 11 gange, for det er umuligt at forestille sig den slags.

- Det føles helt utroligt nu, og jeg kan ikke beskrive mine følelser, siger Nadal med tårer i øjnene under præmieoverrækkelsen.

Finalemodstanderen fra Østrig, Dominic Thiem, kæmpede bravt, men han måtte bare sande, at Nadal var for stor en mundfuld. Han er ellers den eneste spiller, der har slået Nadal på grus de seneste to sæsoner.

Men denne gang var der klasseforskel. Spanieren vandt 6-4, 6-3, 6-2 over 24-årige Thiem, der spillede sin første grand slam-finale.

Nadal er dog sikker på, at Thiem i fremtiden vil løfte trofæet i Paris.

- Han er aggressiv og har store slag. Han spillede en god kamp og har spillet stærkt i to uger her. Jeg er sikker på, at han vinder her i løbet af de næste par år, lyder det fra Nadal.

Derefter var det Thiems tur til at hylde den 11-foldige mester.

- Jeg husker stadig, da du vandt her første gang i 2005. Jeg var 11 år og så kampen på tv. Jeg havde ærligt talt aldrig regnet med at stå i finalen her, så jeg er glad.

- At du har vundet turneringen 11 gange, er noget af det mest utrolige en atlet har opnået i sport, siger Thiem.

Nadal nåede med sejren op på 17 grand slam-titler i alt.