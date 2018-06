Verdensetteren Simona Halep vandt French Open

Efter tre tabte grand slam-finaler kan Simona Halep omsider kalde sig vinder af en af de fire største tennisturneringer.

Lørdag eftermiddag var rumæneren på vej mod sit tredje finalenederlag i French Open, men hun kæmpede sig tilbage og vandt 3-6, 6-4, 6-1 over amerikaneren Sloane Stephens, der er forsvarende mester i US Open.

Stephens havde overraskende sin anden grand slam-titel på ni måneder inden for rækkevidde, men trods føringen på 6-3, 2-0 måtte hun se sig slået.

Halep, der tidligere på året tabte Australian Open-finalen til Caroline Wozniacki, konsoliderer med sejren sin position som nummer et på verdensranglisten, hvor danskeren er nummer to.

I den bagende Paris-sol lagde spillerne for i et højt tempo med mange opslidende dueller fra baglinjen.

Fakta: Ti års vindere af French Open

Halep var meget opsat på at diktere spillet, og hun sendte sin modstander fra side til side, men Stephens' defensiv var fremragende, og amerikaneren sendte stort set alt tilbage til rumæneren.

Derfor blev fejlene flere og flere fra Halep, og det udnyttede Stephens til at tage det første servegennembrud til føring på 3-1.

Det inspirerede amerikaneren til at blive mere aggressiv. Hun fik større vinkler på sine forhåndsslag og slog flere vindere derfra.

Foran 5-3 kunne hun serve sættet hjem, men Halep sprællede det bedste, hun havde lært og kom til sin første breakbold i kampen.

Hun forpassede imidlertid muligheden med en baghånd, der havnede i nettet, og så udnyttede Stephens i stedet den første sætbold.

Halep virkede en anelse rystet fra begyndelsen af andet sæt, hvor hun måtte afværge tre breakbolde, inden Stephens udnyttede en fjerde af slagsen med et fornemt lob, som Halep ikke kunne besvare.

Men Halep er kendt for at være en slider. Hun mandede sig op og brød tilbage til 2-2, og så fik hun hul på bylden. Hun brød igen til 4-2 og var nu ovenpå.

Ganske vist kom Stephens på 4-4, men Halep tog sættet med et servegennembrud til 6-4, da amerikaneren sendte bolden ud af banen.

Stephens kom en anelse modløs til tredje sæt, og det udnyttede Halep til at bringe sig på 3-0 i en fart.

Amerikaneren forsøgte at slå sig ud af krisen, men Halep spillede bare på for højt et niveau, og da Halep afsluttede sættets fjerde parti med to fremragende bolde og kom på 4-0, var der tale om en reel afgørelse.

Stephens lænede sig op af et æg, men kom dog på tavlen til 1-5, inden Halep klinisk med et par superserver sikrede sejren.