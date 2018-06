Simona Halep spillede sig i sin tredje French Open-finale

Tennisstjernen Simona Halep får en tredje chance for at snuppe trofæet i grusturneringen French Open og en fjerde chance for at vinde en grand slam-finale.

Det står klart, efter at rumæneren torsdag besejrede spanieren Garbiñe Muguruza 6-1, 6-4 på Roland Garros-anlægget i Paris og dermed blev klar til finalen for andet år i træk.

Senest Halep nåede en grand slam-finale, var i januar, da hun tabte til danske Caroline Wozniacki i Australian Opens afgørende kamp.

Samtidig står det klart, at Halep med sejren fortsat kommer til at toppe verdensranglisten, næste gang den gøres op. Kampen mod Muguruza var nemlig en direkte kamp om førstepladsen mellem de to spillere.

I finalen møder hun med sikkerhed en modstander med amerikansk pas. Spørgsmålet er, om det bliver 13.-seedede Madison Keys eller 10.-seedede Sloane Stephens, som mødes senere torsdag i den anden semifinale.