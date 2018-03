Miami-direktør om Wozniackis klage: Vi har ikke hørt noget

Ingen af de sikkerhedsfolk, der var til stede under Caroline Wozniackis kamp mod Mónica Puig hørte de trusler, som danskeren efter kampen fortalte om.

Det siger Miami Opens direktør, James Blake, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Efter nederlaget i WTA-turneringen ærgrede Caroline Wozniacki sig over tilskuernes opførsel.

I et opslag på Twitter forklarede danskeren, at hun under kampen blandt andet blev mødt af ubehagelige tilråb, og at der blev rettet trusler mod hendes familie.

Wozniacki om publikum i Miami: De opfører sig usportsligt og ønsker, at ens forældre skal dø

Dem har sikkerhedspersonalet på arenaen dog ikke bemærket.

- Spillernes sikkerhed er vores højeste prioritet, siger James Blake.

- Under kampen var personale fra turneringen og WTA til stede på arenaen. De oplevede ikke og blev heller ikke underrettet om nogen specifikke trusler mod spillerne eller deres familier.

- Hvis de var blevet gjort opmærksom på det, var der blevet gjort noget ved situationen øjeblikkeligt, siger han.

Wozniacki understregede på Twitter, at hun ikke var tilfreds med, at turneringens ansvarlige ikke havde taget affære.

- Jeg er fuldt ud klar over, at tennis handler om at vinde og tabe, men under kampen var der folk blandt tilskuerne, der ønskede min mor og far døde og kaldte mig navne, jeg ikke kan gentage her.

- Alt imens gjorde sikkerhedsfolk intet for at undgå det, og de accepterede det endda, skrev Wozniacki.

Kampen endte med en sejr i tre sæt til Mónica Puig, som stammer fra Puerto Rico og bor i Miami, hvor der er en stor befolkningsgruppe af puertoricansk afstamning.