16-årig amerikaner sendte Kvitova ud i Indian Wells

Klubfølelse er en mangelvare i dansk håndbold. Det mener Louise Svalastog, der aldrig har haft lyst til at være en vandrepokal. Til sommer er hun uden klub.

København Håndbold er ærgerlig over afskeden med Louise Svalastog, men understreger, at der ikke var plads til stregspilleren i den nye vision.

Kontinuitet er vigtigt for Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson, der helst ikke vil eksperimentere for meget forud for VM-slutrunden i juni.