Verdens nummer 100 besejrede Wimbledon-mester i Indian Wells

Den regerende Wimbledon-mester, Garbiñe Muguruza, blev ekspederet ud af WTA-turneringen i Indian Wells med et brag lørdag morgen dansk tid, da hun tabte i anden runde til Sachia Vickery.

Tredjeseedede Muguruza tabte kampen 6-2, 5-7, 1-6 til amerikaneren Vickery, som blot er nummer 100 i verden.

Den 24-årige spanier var tilmed foran med et sæt og førte 3-0 i andet sæt, da kampen tog en vild drejning.

Foran 40-0 i fjerde parti i andet sæt begyndte Muguruza pludselig at tabe sine dueller, og i stedet for at komme foran 4-0 blev hun brudt for første gang i kampen.

Vickery brød verdenstreerens serv endnu en gang og udlignede til 4-4.

Kort efter kom Vickery foran 6-5, og på sin fjerde sætbold udlignede hun til 1-1 i sæt med sit tredje servegennembrud.

- Jeg lavede et par fejl her og der, og hun udnyttede dem. Hun løftede sit niveau mere og mere, forklarer Muguruza.

Det var spanierens første nederlag til en spiller rangeret i 100'erne, siden hun tabte til slovakken Jana Cepelova (nummer 124) ved Wimbledon i 2016.

Omvendt var det første gang i karrieren, at Vickery vandt over en spiller i top-10.

I første runde slog Vickery den tidligere Wimbledon-finalist Eugenie Bouchard ud.

- Jeg har spillet på store arenaer før, men ikke noget i nærheden af dette. Helt ærligt kan jeg ikke tro, at jeg vandt, siger 22-årige Vickery.

Vickery skal i tredje runde møde Naomi Osaka, som også stod for en overraskelse, da japaneren eliminerede russeren Maria Sharapova i første runde.

I anden runde slog Osaka fredag aften dansk tid den 31.-seedede polak, Agnieszka Radwanska, med cifrene 6-3, 6-2.