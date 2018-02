Skuffet Wozniacki: Jeg havde mine muligheder

Caroline Wozniacki havde flere oplagte chancer for at spille sig i finalen i WTA-turneringen i Doha lørdag aften.

Men tjekkiske Petra Kvitova viste sig i sidste ende for stærk for danskeren, der er ærgerlig over de missede muligheder i semifinalen.

Wozniacki går glip af finale: Kvitova rejste sig og slog dansk verdensetter ud i Qatar

- Det er helt klart skuffende, for jeg havde chancen for at serve kampen hjem to gange i andet sæt, siger Wozniacki til nyhedsbureauet AFP.

Kvitova lignede en skygge af sig selv i store dele af kampen. Tjekken lavede fejl efter fejl, men fik slidt sig til en sejr i andet sæts tiebreak.

I tredje sæt fandt hun i perioder det gode spil frem, og hun satte flere gange Wozniacki på alvorlige prøver med sin stærke forhånd.

- Hun spillede aggressivt, og jeg lavede nogle uprovokerede fejl. Jeg følte mig frustreret, fordi jeg havde mine muligheder der, siger Wozniacki.

- Jeg synes, vi begge spillede godt, og jeg kan tage en masse med videre.

- Jeg må lære af kampen og forsøge ikke at lave de samme fejl igen, når jeg møder hende næste gang, siger Wozniacki.

På trods af nederlaget kan Wozniacki glæde sig over, at hun går ind i næste uge som verdensetter.

Wozniacki beholder førstepladsen efter forrygende dyst i Qatar

Rumænske Simona Halep trak sig nemlig fredag fra turneringens anden semifinale, og Wozniackis placering øverst på ranglisten var derfor ikke i fare uanset udfaldet af kampen mod Kvitova.

Wozniacki kan nu desuden prale af at være den blot fjerde kvinde i tennishistorien til at tjene 30 millioner dollar i præmiepenge i karrieren ifølge AFP.

Det svarer til cirka 179 millioner kroner.