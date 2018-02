Wozniacki går glip af finale: Kvitova rejste sig og slog dansk verdensetter ud i Qatar

Caroline Wozniacki er ude af WTA-turneringen i Doha i Qatar.

I semifinalen tabte den danske tennisstjerne lørdag 6-3, 6-7, 5-7 til Petra Kvitova, som dermed snuppede en plads i søndagens finale for næsen af danskeren.

Wozniacki beholder førstepladsen efter forrygende dyst i Qatar

En lang og opslidende kamp fandt sin ende i tredje sæt, da en ellers fejlfuld Kvitova servede kampen hjem.

Kvitova havde før kampen vundet syv af deres 12 indbyrdes opgør, heriblandt de seneste tre. Og desværre for Wozniacki blev stimen udbygget lørdag aften.

Wozniacki startede kampen fint med nogle solide servepartier, der ikke levnede Kvitova mange chancer.

Ved stillingen 3-2 tilspillede Wozniacki sig to breakbolde. Og hun skulle kun bruge en enkelt, da Kvitova med en dobbeltfejl forærede pointet til danskeren.

Kvitova fulgte dog op med et brud umiddelbart efter, men heldigvis for Wozniacki fortsatte den tendens i kampen.

Endnu en dobbeltfejl sikrede nemlig Wozniacki endnu et brud, hvilket bragte hende på 5-3. Herefter servede Wozniacki sættet hjem med hjælp fra flere fejl fra Kvitovas hånd.

Kvitovas uddeling af gaver fortsatte i begyndelsen af andet sæt, hvor Wozniacki hurtigt kom på 2-0.

Tjekken fik dog efterfølgende mere styr på spillet, og hun fandt flere store forhåndsvindere frem.

Hverken Kvitova eller Wozniacki fandt ind i en rytme i egne servepartier, og de brød hinanden på skift.

Der skulle derfor en tiebreak til. Her var Wozniacki foran 3-1, før Kvitova med en række vindere og et højt jubelråb kom tilbage og vandt tiebreaken 7-3.

Tredje sæt blev et tæt et af slagsen, men Kvitovas forhånd voldte Wozniacki flere og flere problemer.

Foran 4-3 var Wozniacki tydeligt frustreret. Hun hamrede flere gange ketsjeren i jorden og havde en lang diskussion med dommeren om et point, som dommeren ændrede og gav til Kvitova.

Problemerne i spillernes egne servepartier fortsatte. Wozniacki og Kvitova brød hinanden frem og tilbage, indtil Kvitova til sidst holdt hovedet koldt og lukkede kampen med 7-5.

Kvitovas finalemodstander var kendt, allerede før tjekken indtog banen i Doha.

Spanske Garbiñe Muguruza blev nemlig klar til finalen uden at spille kamp, da Simona Halep fredag meddelte, at hun var nødt til at trække sig fra mødet på grund af en fodskade.

Haleps afbud til kampen betød desuden, at Wozniacki blev sikker på endnu en uge som nummer et på verdensranglisten uanset resultatet i semifinalen.