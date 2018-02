Wozniacki beholder førstepladsen efter forrygende dyst i Qatar

Caroline Wozniacki forærede sig selv et Kinder-æg fredag aften.

Godt nok fik danskeren ikke en trio af overraskelser, men 7-6, 1-6, 6-3 over Angelique Kerber i Qatar Opens kvartfinale indeholdt til gengæld tre belønninger.

For det første understregede hun atter sin store klasse i et sublimt opgør. For det andet er hun sikker på at forblive verdensetter endnu en uge. For det tredje må hun fryde sig endnu mere over den nylige Australian Open-titel, for hun skal glæde sig over ikke at have mødt Angelique Kerber i sæsonens første grand slam-finale.

I Melbourne havde Angelique Kerber en matchbold i semifinalen mod Simona Halep og havde helt sikkert været en større trussel mod Wozniacki i slutkampen end rumæneren, hvilket blev understreget i Doha. Både bedømt på niveau og intensitet var første sæt helt på højde med Australian Open-finalen, da de to kombattanter hjalp hinanden med at fjerne enhver tvivl om deres berettigelse i verdenstoppen.

Foran 40-15 i egen serv syntes Caroline Wozniacki på vej mod føring 2-1, men Angelique Kerber slog tilbage og brød. Trods solide føringer kom danskeren konstant i problemer for dog at holde sig nogenlunde inde i opgøret og tilsidst smide dynamit ind i sættet. Caroline Wozniacki brød til 5-5, kom bagud 0-40 kort efter, holdt alligevel til 6-5 og vandt den sluttelige tiebreak 7-4 til sætsejr 7-6.

Alt samme på en bund af klassetennis fra dem begge, men efter pausen faldt bunden så ud af Wozniacki, der tabte andet sæt 1-6 og tilmed blev brudt til 0-1 i begyndelsen af tredje. Caroline Woznniacki er imidlertid lig med ubændig fightervilje, hun fik udlignet til 1-1, og med iskold kynisme kom hun foran 5-3 for så bagefter at serve hjem til 6-3 og sejr.

Efter kampen fik hun den behagelige nyhed, at Simona Halep måtte trække sig fra sin semifinale og derfor ikke kan overhale danskeren på verdensranglisten.