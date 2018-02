Rumænsk drømmemodstander er klar til Wozniacki i Doha

Rumæneren Monica Niculescu - verdens nummer 92 - bliver næste modstander for danske Caroline Wozniacki i ottendedelsfinalen ved WTA-turneringen Qatar Total Open i Doha.

Det stod klart, da Niculescu spillede sig videre fra anden runde med en sejr over slovakken Magdalena Rybarikova, der måtte opgive med en skade i tredje sæt.

På det tidspunkt førte Niculescu med 6-7, 6-3, 3-0. Efter længere tids behandling måtte Rybarikova opgive at fortsætte.

Niculescu leverede en overraskelse i første runde, da hun slog russeren Maria Sharapova.

Wozniacki bankede tyske Carina Witthöft med 6-2 og 6-0 i anden runde tidligere onsdag.

Niculescu er lidt af en drømmemodstander for Wozniacki. De to spillere har mødt hinanden otte gange tidligere, og det er hver gang endt med dansk sejr.

Ofte har det været overbevisende sejre, og rumæneren har blot vundet et enkelt sæt i de otte kampe.

I Luxembourg i 2016 banede rumæneren sig vej videre, da hun stod til at møde Wozniacki, men det var fordi, danskeren på grund af en skade ikke stillede op til kampen.

Niculescu er kendt for sin noget uortodokse spillestil, hvor hun med en meget defensiv tilgang spiller med slice i både for- og baghånd. Wozniacki lader til at have det fint over for den stil.

Kampen spilles som den fjerde på Centre Court torsdag, dog tidligst klokken 17 dansk tid, hvilket umiddelbart er et sandsynligt starttidspunkt.

Hvis den topseedede verdensetter vinder, venter der en noget sværere modstander i kvartfinalen i skikkelse af enten den ottendeseedede tysker, Angelique Kerber, eller briten Johanna Konta, der er seedet som nummer 10.