Wozniacki strålede i første kamp efter grand slam-triumf

Det var med succes, at Caroline Wozniacki torsdag vendte tilbage på tennisbanen for første gang siden lørdagens triumf, hvor hun vandt grand slam-turneringen Australian Open.

I denne uges WTA-turnering i Stk. Petersborg spillede Wozniacki sig overbevisende videre fra anden runde og er nu i kvartfinalen.

Det skete med en sejr på 6-0, 6-1 over det 16-årige stortalent Anastasia Potapova, der blandt andet har vundet Wimbledons juniorturnering, som det også lykkedes Wozniacki tilbage i 2006.

Potapova er nummer 235 i verden, og der var da også stor niveauforskel på russeren og den danske verdensetter.

Kampen foregik på Wozniackis præmisser, og hun fik presset den håbefulde russer til en lang række fejl i første sæt. Samtidig viste Wozniacki også stærkt og stabilt spil fra baglinjen.

Derfor endte sættet med et såkaldt æg.

I første sæt havde Wozniacki blot tabt to bolde i egne servepartier, men allerede i Wozniackis første serveparti i andet sæt fik Potapova pyntet gevaldigt på den statistik, da hun brød danskeren.

Det fik dog ikke kampen til at ændre karakter. Den danske storfavorit var fortsat dominerende, og selv om russeren i glimt viste, at hun rummer et stort potentiale, kunne hun ikke gøre kampen spændende.

I stedet vandt danskeren sættet på sin femte matchbold, da Potapova lavede en dobbeltfejl.

I kvartfinalen venter endnu en russer i form af Daria Kasatkina, der ligger nummer 23 i verden. De to har kun mødt hinanden én gang tidligere. Det var i Dubai sidste år, hvor Wozniacki vandt i to sæt.

Trods sin aktuelle storform tager danskeren ikke let på den forestående opgave.

- Kasatkina er en god spiller. Hun spiller i et højt tempo, og hun vil gøre det svært for mig, men jeg glæder mig til kampen, siger Wozniacki i et interview på banen efter sejren over Potapova.

Efter triumfen i Melbourne var Wozniacki et kort smut i Danmark, inden hun drog til Skt. Petersborg, hvor hun i kraft af sin status som førsteseedet sad over i første runde.