Wozniackis førsteplads truet: Halep kan tage revanche for nederlaget i Australien

Siden mandag morgen har navnet Wozniacki stået øverst på WTA’s hjemmeside, hvis man er gået ind under fanen verdensrangliste. Med sejren i Australian Open vandt Caroline Wozniacki nemlig ikke kun karrierens første Grand Slam-sejr, men tog også førstepladsen på verdensranglisten tilbage for første gang i seks år.

Pointjagt Ranglistesystemet Spillerne skal i løbet af året forsvare pointene fra 16 resultater.

Det omfatter i første omgang de fire Grand Slams og de store turneringer i Miami, Madrid, Indian Wells og Madrid.

Derudover skal spillerne også forsvare point fra de to bedste resultater i Toronto, Rom, Cincinnati, Dubai og Wuhan.

Dertil kommer også point fra seks yderligere turneringer i løbet af året fra turneringer på lavere niveau samt sæsonfinalen, hvis man er blandt verdens otte bedste spillere.

Der er dog ikke råd til en mental puster og et par sløje turneringer i de kommende måneder, hvis Wozniacki vil beholde sin plads som verdens bedste, kvindelige tennisspiller. Danskeren har nemlig mange point at forsvare i store turneringer, som hun præsterede godt i på samme tid sidste år. Det betyder, at Wozniacki skal levere endnu bedre resultater end Simona Halep frem mod grussæsonen og French Open for at bibeholde status quo på verdensranglisten, da Halep ikke har lige så mange point at forsvare.

Caroline Wozniacki har i øjeblikket 7.965 point på verdensranglistens førsteplads, men skal frem til april forsvare finalepladser i Doha, Dubai og Miami samt en kvartfinaleplads i Indian Wells. Alle sammen nogle af de største turneringer, når man ikke inkluderer de fire Grand Slams. Wozniackis flotte resultater fra 2017 udgør alt i alt 1.755 point og er flest af de fem bedste spillere i verden for den kommende periode. Danskeren er aktuelt 250 point foran Simona Halep, men skal forsvare 1.350 point flere end verdens nummer to frem mod april måned.

Netop Halep er den eneste store trussel mod Wozniackis førsteplads, da der aktuelt er over 2.000 point ned fra Wozniacki til ukrainske Svitolina på verdensranglistens tredjeplads.

Mens Wozniacki bliver presset i de kommende måneder, bliver billedet et andet efter april, da Halep her har mange flere point at forsvare end Wozniacki, der traditionelt har det sværest på grus.