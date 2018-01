Blå bog: Australian Open-mesteren Roger Federer

Dannmark møder Frankrig i et opgør om EM-bronze i aften. Her er lidt information om kampen.

To blev såret:

De tyske bilkoncerner Volkswagen, Daimler og BMW har ufrivilligt finansieret et stærkt kontroversielt forsøg. Finans

Region Hovedstaden har besluttet, at hele den skandaleramte udbudsproces omkring det nye akuthus på Bispebjerg Hospital skal kulegraves.

10 år under skærpet opsyn har været forgæves:

»For mig handler det om at vælge livet,« sagde Joy Villa.

US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008).

Her er fakta om Roger Federer:

Roger Federer er oppe på 20 grand slam-titler efter søndagens finalesejr over Marin Cilic i Melbourne.

Medicinalvirksomheder forsøgte at skjule vigtige oplysninger for uafhængige danske forskere, der søgte aktindsigt.

Kombucha, kimchi og sauerkraut: Her er listen over det, du skal gøre og undgå, når du kaster dig ud i fermentering hjemme.

Det gælder om at tørre telefonen hurtigst muligt, fordi vandet skaber kortslutninger, som kan give defekter eller ødelægge mobilen fuldstændig.

Advokater, bygningskonsulenter og Forbrugerrådet Tænk mener, at der bliver manipuleret med tilstandsrapporter.

Inciterende musik og fantastisk natur, en stærk befolkning med en dramatisk historie og en mirakeløkonomi gør Kap Verde til et perfekt vinterrejsemål.

