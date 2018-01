Federer sætter ingen udløbsdato på sig selv

Med sin grand slam-titel nummer 20 i pokalskabet var Roger Federer en glad mand, da han mødte pressen dagen efter Australian Open-triumfen.

Mange journalister ville vide, hvor længe Federer har tænkt sig at blive ved med at spille tennis.

- Ingen idé. Ærligt talt ved jeg det ikke. Jeg har ingen idé,

- Jeg har nu vundet tre grand slam-titler på 12 måneder. Jeg kan ikke selv tro det. Jeg er nødt til at bevare et godt program og forblive sulten. Så kan gode ting ske, siger Federer.

Presset Federer slog Cilic og har vundet Australian Open

Sidste år vandt verdenstoeren også Australian Open og senere samme år triumferede han ved Wimbledon.

- Jeg mener ikke, at alder er et tema. Det er bare et nummer. Men jeg er nødt til at være forsigtig i min planlægning og beslutte i god tid, hvad mine mål og prioriteter skal være.

- Det er det, der vil styre, hvor succesfuld jeg vil blive, siger 36-årige Federer.

I søndagens finale i Melbourne vandt Federer 6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1 over kroaten Marin Cilic, der er syv år yngre.

- Det kan lade sig gøre, fordi jeg ikke spiller for meget, jeg spiller ikke alle turneringer, som er mulige. Jeg nyder at træne.

- Jeg har ikke noget imod at rejse. Jeg har et godt hold omkring mig, der gør det muligt, siger Federer.

Rørt tennisveteran på 36 år: Eventyret fortsætter for mig

Schweizeren har ikke lagt sig fast på, hvilke kommende turneringer han vil stille op i. Sidste år droppede Federer alle turneringer på grus.

Det eneste, der er fastlagt lige nu, er, at Federer efter planen vil stille op i ATP-turneringen i Indian Wells i marts.

- Spændende tider venter forude som professionel. Jeg er glad for at være i den position, jeg er i, siger Federer.