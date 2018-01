Rørt tennisveteran på 36 år: Eventyret fortsætter for mig

Den schweiziske tennisveteran Roger Federer lod tårerne få frit løb efter søndagens finalesejr over Marin Cilic i Australian Open.

Med sejren i fem sæt over Cilic nåede den 36-årige Federer op på 20 grand slam-titler.

- Jeg er så glad, at det er helt uvirkeligt. Det er en drøm, der går i opfyldelse, og eventyret fortsætter for mig, siger Roger Federer.

Presset Federer slog Cilic og har vundet Australian Open

Det var formentlig de færreste tennisfans, der for godt et år siden havde regnet med, at schweizeren ville nå op på en samling indeholdende 20 grand slam-titler - deriblandt seks sejre i Melbourne.

Fra sejren i Wimbledon i 2012 og mere end fire år frem lykkedes det ikke Federer at vinde en eneste af de fire store grand slam-turneringer.

Det ændrede han dog på i et forrygende 2017, hvor han først vandt Australian Open og senere Wimbledon.

- Efter sidste år, som var forrygende, er det her utroligt, siger Federer om søndagens triumf.

Sjetteseedede Marin Cilic startede svagt finalen mod Federer, men kroaten fik spillet sig op.

Kroat har vundet Australian Open to gange på 24 timer

Trods nederlaget kan han se tilbage på et par gode uger i Melbourne.

- Det har været en fantastisk rejse frem til finalen. Det kunne have været de to bedste uger i mit liv, men Roger spillede et godt femte sæt.

- Jeg vil gerne takke mit team. Vi arbejdede hårdt i år, og forhåbentligt kan vi vinde den slags trofæer i fremtiden, siger Cilic.