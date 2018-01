Piotr Wozniacki om historisk sejr: Caroline har sat punktum

Piotr Wozniacki var i første omgang ikke klar til at sige noget til offentligheden, da hans datter, Caroline Wozniacki, lørdag middag dansk tid vandt grand slam-turneringen Australian Open i Melbourne.

Men efter et stykke tid havde den stolte far, der også er træner for sin datter, fået sundet sig og kunne sætte ord på den grand slam-triumf, som han og datteren har jagtet i årevis.

- Caroline har i dag sat punktum for al den snak. Hun har opfyldt drømmen om at være nummer et og har vundet en grand slam.

- Hun har lavet fantastiske ting i sidste sæson, hvor hun vandt sæsonfinalen, og hun har sat punktum i dag.

- Hun slår den bedste spiller i øjeblikket. Hun sidder på førstepladsen og tager en grand slam for første gang i dansk historie, siger Piotr Wozniacki til Ekstra Bladets hjemmeside.

Han så sin datter vinde en knap tre timer lang finale over den topseedede rumæner, Simona Halep.

Andenseedede Caroline Wozniacki vandt til sidst med 7-6, 3-6, 6-4.

Piotr Wozniacki fortæller, at han ikke havde været så nervøs, som han plejer at være, op til finalen.

To gange tidligere havde han set sin datter tabe en grand slam-finale, begge gange ved US Open i New York.

I 2009 tabte Caroline Wozniacki til belgiske Kim Clijsters, og fem år senere stod amerikanske Serena Williams i vejen for danskeren i finalen.

Caroline Wozniacki har de seneste år oplevet mange op- og nedture, både på og uden for banen.

Piotr Wozniacki er stolt over, at hans 27-årige datter formåede at vinde Australian Open og sikre den første grand slam-titel i karrieren.

- Jeg er meget stolt og meget glad som far, men også som træner. Jeg står med den største følelse, siger Piotr Wozniacki til Ekstra Bladet.