Wozniacki vs Halep: Disse våben tager de med i finalen

Når Caroline Wozniacki og Simona Halep tidlig lørdag morgen kl. halv ti dansk tid går ind på Rod Laver Arena til finalen i Australian Open, er det ikke blot en kamp om at vinde karrierens første Grand Slam-turnering og blive nummer et på verdensranglisten.

Det er et opgør mellem to spillere, der har brugt forskellige spidskompetencer for at nå hele vejen til kampen, der kan give dem karrierens største sejr.

JP giver her et overblik over nøgletallene, som har ført Wozniacki og Halep til finalen.

Vær opmærksom på, at flere af tallene er angivet i gennemsnit, og det gør Haleps tal i baghånden og forhånden noget højere end Wozniackis, da rumæneren har brugt længere tid på banen end danskeren.

Begge har dog spillet samme antal sæt for at komme til finalen.

Jyllands-Postens udsendte medarbejder, Thomas Møller Kristensen, giver herunder en statusrapport inden finalen.