Danmarks måske største Wozniacki-fan: »Jeg tør næsten ikke sige det...«

Få er lige så spændte på Australia Open-finalen mellem danske Caroline Wozniacki og den rumænske verdensstjerne Simona Halep lørdag morgen dansk tid som 62-årige Inge Ejsing.

Hun har været tennisfan i 40 år, og så er hun sammen med tre andre »tennisnørder« bestyrer af Wozniacki-fangruppen "Verdens Bedste Wozniacki," hvor hun aktivt diskuterer den danske stjerne med andre fans.

»Jeg tør næsten ikke sige det, men jeg tror, hun vinder. Men man skal passe på med at jinxe det,« siger Inge Ejsing om Wozniackis vinderchancer i finalen.

Ejsing var oppe natten til torsdag dansk tid for at se semifinalen mellem Wozniacki og belgieren Elise Martens, som danskeren vandt (6-3, 7-6).

»Jeg har været tennisfan i 40 år. Lige fra Björn Borgs tid. Jeg elsker tennis. Jeg har aldrig selv spillet, men jeg har været bidt af en gal tennisbold, siden jeg så det første gang,« fortæller hun.

Hun kalder det »kæmpe stort,« at den danske tennisstjerne nu er i en grand slam-finale for tredje gang, når hun lørdag morgen skal møde rumæneren.

»Det er en grand slam, som alle har bebrejdet hende i ufatteligt mange år for endnu ikke at have vundet. Hun er blevet kritiseret for at have været nummer ét uden at have en grand slam-sejr. Det skulle ikke undre mig, om hun også får kritik, selv hvis hun vinder,« siger Inge Ejsing.

»Men jeg synes, hun er en rigtig dejlig pige, og jeg har også selv mødt hende. Hun er så sød at snakke med,« lyder det fra den danske fan.

Hvorfor er Caroline Wozniacki så god?

»Hun har en kondition som få, hun har et højt bundniveau og så giver hun ikke op. Det gør hun ikke. Hun bliver ved. Det er derfor, jeg er fan og har været det så længe,« siger Inge Ejsing.

Hun skal sammen med sin kæreste se finalen lørdag morgen, og hun har købt champagne, som hun er klar til at drikke, hvis Wozniacki vinder.

»Jeg håber det. Men jeg tør ikke sige andet,« lyder det fra Inge Ejsing.