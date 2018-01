Tallene afslører: Wozniackis enestående spidskompetencer sikrede finalepladsen

Det har altid været hendes varemærke. En eminent evne til at holde boldene i spil med sit løbearbejde, få uprovokerede fejl og gode defensiv for dernæst at vinde den lange duel.

Og det blev også måden, at Caroline Wozniacki tidlig torsdag morgen dansk tid spillede sig i karrierens tredje Grand Slam-finale.

Fakta Wozniacki og Mertens i udvalgte tal Uprovokeret forhåndsfejl: Wozniacki (6) Mertens (18)

Uprovokeret fejl totalt: Wozniacki (18) Mertens (35)

Vindere: Wozniacki (25) Mertens (28)

Vunde dueller på mellem 5 og 8 bolde: Wozniacki (18) Mertens (9)

Succesrate i dueller fra baglinjen: Wozniacki (59 procent) Mertens (31)

Det viser en analyse, som er blevet offentliggjort på Australian Opens hjemmeside efter Wozniackis sejr på 6-3 og 7-6 over belgiske Elise Mertens.

Piotr Wozniacki: Vi havde luret Mertens’ taktik

Da Wozniacki brød til 3-1 i første sæt, skete det efter hele fire uprovokerede fejl i træk i forhåndsslagene fra Mertens. Et element i spillet, hvor Wozniacki var langt mere stabil end sin modstander. I løbet af de to sæt lavede danskeren kun seks uprovokerede fejl i forhånden, mens Mertens lå på 18 uprovokerede fejl i forhåndssiden.

Når de to spillere skiftede side til bolden, kunne Wozniacki præstere 12 baghåndsvindere og kun syv uprovokerede fejl. Et niveau, som Mertens slet ikke kunne være med på.

En af de store forskelle blev også de to semifinalisters succesrate i de mellemlange dueller på mellem fem og otte bolde. Her vandt Wozniacki 18 dueller, mens Mertens kun formåede at vinde otte.

Wozniacki var to matchbolde fra at være tilbage som verdensetter: Nu afgør finalen mod Halep det hele

Caroline Wozniacki styrede også duellerne fra baglinjen ved at vinde 59 procent af boldene, når hun stod på baglinjen ved pointets afgørelse.

Til sammenligning lykkedes det kun for Mertens i 31 procent af de tilfælde, hvor hun stod på baglinjen ved pointets afgørelse.

Selvom Wozniackis resultat var fremragende, afslører tallene også noget af den nervøsitet i afgørelsen af anden sæt, som hun efterfølgende talte om.

Wozniacki mærket af fortiden: »Vi har ikke vundet noget endnu« Trods sejren i Australian Open-semifinalen var Wozniacki-lejren overraskende afdæmpet.

Wozniacki begik to dobbeltfejl, da hun skulle serve for sejren foran 6-3 og 5-4. Et klassisk tegn på nervøsitet for en spiller, der traditionelt har en god sikkerhed i sin serv.

Danskeren fik dog som bekendt lukket sættet og kampen til egen fordel. Det som mange gange før med god defensiv, få fejl og evne til at vinde langt størstedelen af de halvlange dueller.