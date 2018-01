Hvornår spilles kampen?

Et helt nøjagtigt tidspunkt er svær at angive. Det officielle program har fastlagt den tidligst mulige start til klokken 14.00 lokal tid, hvilket svarer til klokken 04.00 dansk tid torsdag.

Forud skal imidlertid spilles en mixeddouble med kampstart 11.00. Den kamp vil under normale omstændigheder være slut længe inden 14.00, men den kan altså potentielt forsinke Caroline Wozniacki.

Hvordan kan du følge kampen?

Du kan i Danmark se kampen på Eurosport eller følge livebloggen (fra ca. kl. 04.00 natten til torsdag) her på jyllands-posten.dk.

Hvor spilles kampen?

Stadionet er opkaldt efter den australske tennisspiller Rodney George Laver (født. 1938), der regnes for en af Australiens største sportfolk gennem tiderne. Foto: Andy Brownbill/AP

På Rod Laver Arena, Melbourne Park-anlæggets hovedbane med plads til 14.820 tilskuere.

Arenaen tiltrækker årligt mere end 1,5 mio. besøgende, da ejerne også afvikler anden sport og koncerter i komplekset.

Hvem skal Caroline Wozniacki møde?

Useedede Elise Mertens er sikker på en plads i top 20 efter sin optræden i Australien Open. Foto: Ng Han Guan/AP

Elise Mertens. En 22-årig belgier, der efter Australian Open er sikker på at ryge op i top 20 på verdensranglisten for første gang i karrieren.

Hvordan spiller Mertens?

Elise Mertens er en sjov type. Hun brænder ikke igennem med ét specielt slag, men har til gengæld heller ingen store svagheder, og hendes kvartfinale mod Elina Svitolina var imponerende. Kendt for at diktere spillet fra baglinjen var den fjerdeseedede ukrainer storfavorit, men Elise Mertens pillede hende fuldstændig i stykker og ydmygede hende med 6-4, 6-0 ved stort set konstant at vælge de rigtige slag og udføre dem til perfektion.

Se højdepunkter fra Mertens kvartfinale mod Elina Svitolina

Mange af sine points har Elise Mertens desuden reelt vundet efter serven, som meget tit presser modstanderen til fejl eller svage returneringer.

Hvad bliver afgørende?

Caroline Wozniacki må og skal have sin serv i gang for selv at kunne presse Elise Mertens. Derudover må hun modsat Elina Svitolina ikke lade sig stresse af favoritrollen og ikke komme til at føle, at hun konstant skal afgøre pointene. Bevar tålmodigheden, spil med Elise Mertens og vent på den rette åbning.

Hvad står på spil rent økonomisk?

Med semifinalekampen er begge spillere sikret et beløb, der svarer til 4,2 mio. kr. Vinderen af turneringen modtager 19,5 mio. kr.

Hvad skal jeg ellers vide?

Det bliver et vaskeægte familieopgør. Caroline Wozniacki bliver trænet af sin far, Piotr Wozniacki, mens Elise Mertens bliver trænet af sin kæreste, Robbe Ceyssens.

Elise Mertens bliver trænet af sin kæreste Robbe Ceyssens. Foto: Dita Alangkara/AP

På plads på stadion vil også være Caroline Wozniackis forlovede David Lee, der nåede at spille over 800 kampe i verdens bedste basketball-liga, NBA inden han indstillede sin karriere. Foto: FIONA HAMILTON