Sensation i årets første grand slam: Et skridt tættere på at være den nye Kim fra Belgien

Det nåede slet ikke at blive spændende.

Så ensidigt var opgøret, men Elina Svitolina havde jo også snuppet titlen i Brisbane og havde taget den fine form med over i sæsonens første grand slam, hvor folk tidligt begyndt at omtale hende som en mulig vinder.

Problemet for ukraineren var blot, at hun ikke var afsender, men modtager, da der blev uddelt æg i Australian Opens første kvartfinale hos kvinderne. Verdens nummer fire viste sig ganske enkelt chanceløs mod Elise Mertens, endnu en stor overraskelse blandt mange i dette års udgave, og kampen var nærmest ikke kommet i gang, før den reelt var afsluttet.

Så kynisk og så meget i plus var den 22-årige belgier, der endte med at vinde 6-4, 6-0 og dermed kom et skridt nærmere på at efterligne sin landsmand, Kim Clijsters, vinder af Australian Open 2011.

For at nå i finalen skal Elise Mertens sjovt nok møde vinderen af den senere afviklede kvartfinale mellem Caroline Wozniacki og Carla Suarez Navarro.

Elise Mertens bliver trænet af sin kæreste og afvikler faktisk sine træninger på Kim Clijsters’ tennisakademi, men hendes idol havde ikke taget turen med til Melbourne. Inden opgøret havde Kim Clijsters i stedet sendt et hav af sms’er, og nogle af dem må have indeholdt visdomsord, for Elise Mertens optrådte som begavet med overnaturlige evner både mentalt og spillemæssigt.

Uden egentlig at brage igennem satte hun sig tungt på opgøret og vandt første sæt 6-4 ved konstant at udnytte selv den mindste tøven hos Elina Svitolina, der på sin side til gengæld virkede tung, tøvende og træt.

Modsat hidtil var ukraineren underligt inkonsekvent i både valg og udførelse af slag. For ofte afmonterede hun selv mulige chancer ved passivt at slå bolden midt i banen, andre gange lavede hun uskarpe stopbolde og var kort efter blevet tromlet ned af Elise Mertens.

Andet sæt blev en direkte ydmygelse, da forskellene blot stadigt tydeligere, og outsideren viste, at hendes opvarmningstitel i Hobart langt var en tilfældighed. Efter 73 minutter kunne verdens nummer 37 snuppe et par begejstrede lillepige-hop på stedet over en billet til semifinalen i sin blot femte grand slam, og i det efterfølgende interview nede på banen blev hun bedt om både en forklaring på gennembruddet og om at sende en hilsen til Kim Clijsters.

»Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er meget følelsesladet. Jeg vidste, at det ville blive hårdt, jeg forsøgte at spille aggressivt og få hende til at bevæge sig,« forsøgte Elise Mertens, inden hun altså på kommando henvendte sig til Kim Clijsters.

»Du skal ikke blive alt for stresset, jeg skal nok forsøge at følge i dine fodspor.«

Indtil videre går det meget godt.