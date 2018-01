Norsk tennisekspert: Jeg ville sætte mine penge på Wozniacki

- Jeg ville sætte mine penge på Wozniacki.

Ordene kommer fra den tidligere norske tennisspiller og nuværende kommentator for Eurosport Christer Francke som svar på spørgsmålet om, hvem der vinder Australian Open 2018.

Christer Francke har fulgt den danske tennisstjerne tæt under årets første grand slam-turnering. Han mener, at der er meget, der peger i retning af en stor dansk sejr.

- Det er en meget åben turnering i år. Der er flere, som kan vinde, men Caroline ser meget stærk ud i øjeblikket, så jeg tror, hun kan vinde sin første grand slam-titel, siger han.

Den 27-årige dansker spiller tirsdag kvartfinale mod Carla Suárez Navarro.

Her bør Wozniacki være storfavorit, da hun ifølge Christer Francke kan udnytte sin fart på det hårde underlag i Melbourne Park.

Herefter forventer den norske tennisekspert, at det bliver ukrainske Elina Svitolina, der venter i semifinalen. Og det kan blive en svær nød at knække for Wozniacki.

- Det bliver en meget åben kamp. Svitolina har spillet meget godt og har ikke respekt for nogen, siger Christer Francke, der dog stadig peger på Wozniacki som favorit i en eventuel kamp mod den fjerdeseedede ukrainer.

- Det ser ud, som om hun gradvist spiller bedre og bedre hernede, siger han og tilføjer.

- Carolines spil er meget krævende, og det er nødvendigt, at hun er 100 procent i topform. Men hun virker meget stærk i øjeblikket – både fysisk og mentalt – og vil gøre alt for at vinde, hvilket man tydeligt så, da hun havde to matchbolde imod sig i anden runde.

Skulle den danske tennisstjerne gå hele vejen til finalen, forventer Christer Francke, at det bliver et opgør mod enten amerikanske Madison Keys eller verdensetteren Simona Halep.

Caroline Wozniacki, der to gange har stået i en grand slam-finale, har aldrig haft bedre muligheder for at vinde et trofæ i en af de fire største turneringer, mener nordmanden.

- Kvindetennis er meget uforudsigeligt, men i og med at der ikke er nogle superspillere, som eksempelvis Serena Williams eller Kim Clijsters, der kan spille alle ud af banen, så har mulighederne aldrig været større, siger Christer Francke og tilføjer:

- Jeg ville sætte mine 1.000 norske kroner på Caroline Wozniacki.