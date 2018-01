Sensationer på stribe i Australian Open: Den ene hedder Tennys, den anden slog Nole

Vi får det med fornavnet overstået hurtigt.

Selv er amerikaneren nemlig efterhånden så træt af alle spørgsmålene og de dårlige jokes, at han nogle gange kalder sig selv »Dave« for at slippe for kommentarerne.

Nå, men Tennys Sandgren har ikke et par sportsgale forældre, han er derimod opkaldt efter sin oldefar, der hverken kom fra Tennessee eller spillede tennis. Det gør hans efterkommer til gengæld, faktisk bedre og bedre og nu endda så godt, at Australian Open er blevet til det helt store gennembrud.

Indtil årets første grand slam havde den 26-årige Tennys Sandgren kun vundet to af otte kampe på mændenes professionelle tour, den ene endda på grund af en skade til modstanderen. På godt en uge har han vundet fire kampe i Melbourne og er pludselig blandt de sidste otte spillere i en af tennissportens fire største turneringer.

Første varselsskud affyrede han i anden runde med sejren over Stan Wawrinka, men den trefoldige grand slam-vinder er stadig først på vej tilbage efter en knæoperation, så det kunne jo bare være et udslag af den rette modstander på det rette tidspunkt. Et forbehold, som Tennys Sandgren så eftertrykkeligt fjernede enhver relevans i ved at besejre Dominic Thiem i fem sæt på sin typiske amerikanerstil med fuld power, høj risiko og ingen håndbremse.

Drømmer jeg?

Den femteseedede østriger forsøgte efter bedste evne at ryste sig fri af omklamringen, men tabte 2-6, 6-4, 6-7, 7-6, 3-6 til en forbløffet outsider, der naturligvis efterfølgende blev spurgt, om han havde måttet knibe sig selv i armen.

»Jeg gjorde det faktisk lidt under interviewet på banen efter kampen, for jeg troede, at det var et af de øjeblikke, hvor jeg ville vågne. Det er klart, at de tre første kampe mere var, hvad jeg forventede. Denne var så hård som nogen af mine andre kampe, min største kamp, det er meget fedt,« indrømmede Tennys Sandgren.

Tilskuerne faldt hurtigt for Hyeon Chungs spil og hans store følelsesudbrud. Foto: AP

Næste udfordring bliver Hyeon Chung, som han pudsigt nok har en del til fælles med.

For det første mødtes de to i den afsluttende opvarmningsturnering inden Australian Open i en kamp med sydkoreansk sejr.

For det andet er Hyeon Chung selv en lige så sjov historie, da han spiller med briller og faktisk begyndte på tennis for at stimulere synet.

For det tredje skabte han selv sin egen lille mandagssensation ved at følge overraskelsen mod fjerdeseedede Alexander Zverev op med en lektion til Novak Djokovic.

Hvad sker der? Novak Djokovic i vildrede Foto: AP

Serberen er ligesom Stan Wawrinka hæmmet af en lang skadespause, men var alligevel tydeligt rystet over at være næstbedst hele vejen og tabe 6-7, 5-7, 6-7 efter 3 timer og 21 minutter.

»Han har helt bestemt spillet til at komme i top 10 i verden, uden tvivl. Hvor langt han kommer, afhænger af ham. Selvfølgelig respekterer jeg ham, fordi han arbejder hårdt, er disciplineret, en sød fyr, er stille. Man kan se, at han sætter en ære i sin karriere,« roste Novak Djokovic.