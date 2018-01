Kerber baskede Sharapova i australsk mestermøde

To tidligere verdensettere. To tidligere Australian Open-vindere.

Opgøret i tredje runde i Australian Open mellem tyske Angelique Kerber og Maria Sharapova fra Rusland var et sandt mestermøde.

Og det fik tysk vinder.

Kerber understregede således, at hun er ved at finde det niveau, der i 2016 gjorde hende til verdens bedste tennisspiller hos kvinderne, da hun slog Sharapova med 6-1, 6-3.

Det var tyskerens ottende sejr ud af lige så mange mulige i 2018, som hun indledte med en turneringstriumf i Sydney.

Efter et 2016, der bød på to grand slam-triumfer, havde Kerber et middelmådigt 2017, men i kampen mod Sharapova lignede hun 2016-udgaven af sig selv.

Kerber udspillede russeren i første sæt og bragte sig også på 2-0 i andet sæt, inden Sharapova fik lidt medvind og brød tilbage, så hun kunne udligne til 2-2.

Sharapova, der sidste år gjorde comeback ovenpå sin dopingkarantæne, havde dog svært ved at holde sin fejlprocent nede, og det kom til udtryk ved stillingen 3-4.

Nede med en breakbold hamrede hun en simpel forhånd i nettet, så 21.-seedede Kerber brød til 5-3. Kort efter servede tyskeren sejren hjem efter 64 minutter på banen.

I ottendedelsfinalen skal hun møde Su-Wei Hsieh fra Taiwan, der slog polske Agnieszka Radwanska (seedet som nummer 26) med 6-2, 7-5.

Tidligere i turneringen vandt Su-Wei Hsieh også over den tredjeseedede spanier, Garbiñe Muguruza.

Den sjetteseedede tjekke, Karoline Pliskova, er også klar til ottendedelsfinalen. Hun besejrede landsmanden Lucie Safarova med 7-6, 7-5.

Nu venter endnu en tjekke i skikkelse af Barbora Strycova (seedet som nummer 20).