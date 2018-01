Wozniacki nægtede at sætte sig på bagdelen - er klar til fjerde runde

MELBOURNE

»Så sæt dig på numsen og brug dén, så vi kan komme videre.«

Mod slutningen af første sæt var en mandlig tilskuer godt træt af Caroline Wozniackis insisterende brok over mangelfuld aftørring af banen, men trods dommerens fortsatte modvilje mod at lytte til hende fulgte danskeren dog ikke opfordringen og klarede problemet med bagpartiet.

I det hele var Caroline Wozniacki langt fra at skvatte på halen mod Kiki Bertens, der viste sig langt fra så modstandsdygtig som ventet og derfor tabte 4-6, 3-6 på 1 time og 25 minutter.

Tredje gang blev dermed…

Ja, ikke lykkens gang, for Caroline Wozniacki var mere end lykkelig for at have præsteret et sensationelt comeback i anden runde, da hun kom videre efter at have været bagud 1-5, 15-40 i tredje og afgørende sæt.

Til gengæld kom den andenseedede dansker først i kamp tre for alvor i gang i Australian Open, og først oppe i gear levnede hun ikke rigtigt Kiki Bertens nogen chance for at snyde hende for en billet ind blandt de sidste 16 i årets første grand slam.

Sejrscifrene viser endda ikke til fulde den reelle forskel i niveau mellem verdens nummer 2 og 32.

Ganske vist indledte hollænderen med at tilspille sig en breakbold i det indledende parti, men den blev afværget af Wozniacki, der var herligt koncentreret bevist af flere vundne dueller, hvor hun simpelthen bare kiggede op for derefter stille og roligt at placere bolden uden for outsiderens rækkevidde.

Helt så afdæmpet var den forrige kamp ikke på Rod Laver Arena, da Nick Kyrgios og Jo-Wilfried Tsonga havde brugt en rum tid på at banke løs på hinanden med førstnævnte som sidst stående. Af samme grund kom Bertens og Wozniacki først i gang 22.53 lokal tid, men det er nu ikke så specielt hernede. Det senest igangsatte opgør begyndte 23.59, det senest afsluttede var færdig 4.33, men tilskuerne kunne hurtigt glemme alt om lige at snuppe lunt bagerbrød med på hjemvejen fra denne dyst.

Caroline Wozniacki var foran 3-0 efter 14 minutter og tromlede videre, mens Kiki Bertens var sin egen værste fjende. Udstyret med en hammer af en serv vinder hun mange lette bolde, men kæmper så til gengæld også gevaldigt med at hente point, når startslaget driller.

På vej mod en reducering til 2-4 blev dette modsætningsforhold udstillet på glimrende vis.

Video: Når Wozniacki karrierens helt store mål, går 20 mio. kr. ind på bankkontoen

En totalkikset førsteserv efterfulgt af en slatten andenserv inviterede Caroline Wozniacki ind i banen og BUM, hun havde snuppet pointet med en vinder, i fortsættelsen fik Kiki Bertens alle bevægelser til at stemme i serveudførelsen, hendes tur til at udløse et BUM og et point til hende på scoretavlen.

Helt uforklarligt kom så alligevel en smule spænding, da Bertens satsede stort og nok så vigtigt lykkedes med at få bold og linjer til at mødes. Præcisionsbeskydningen fik klemt et break ud af Caroline Wozniacki, der dog svarede tilbage med at bryde rent i næste til sætsejr 6-4.

Andet sæt var en stort set tro kopi, da Caroline Wozniacki fraregnet enkelte udfald leverede på et mere end godkendt niveau og konstant formåede at presse Bertens til direkte fejl eller defensive slag, som hun så selv kunne straffe i næste aktion.

Pudsigt nok skulle vi dog lige omkring en smule dramatik, da Caroline Wozniacki i sidste parti blev stiktosset over en kendelse, smed ketsjeren og igen udløste irriterede tilråb fra tilskuerpladserne. Efterfølgende bøvlede hun noget med at få lukket forestillingen, blandt andet fik hun skovlet en gigantisk chance ud over baglinjen, men på den fjerde matchbold kunne Kiki Bertens ikke mere.

Far er den bedste: Wozniacki takkede nej til et nyt trænereksperiment Bruddet med hitting-partneren skyldtes ikke kun uenighed om samarbejdets længde.

På søndag venter så Magdalena Rybarikova, verdens nummer 21, der er bagud 1-3 i indbyrdes opgør og tilmed også stadig bærer rundt på mindet om en tabt Wimbledon-juniorfinale til selvsamme dansker.

De to kæmper om et kvartfinaleopgør mod enten Carla Suarez Navarro eller Anett Kontaveit. I en underlig og omskiftelig kamp slog sidstnævnte en grimasserende Jelena Ostapenko, der efter at være hæmmet af stærkt humpende bevægelser pludselig genvandt førligheden og snuppede andet sæt 6-1 for så alligevel at tabe 3-6 i sidste sæt.