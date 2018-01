Hollywood-stjerne hylder Wozniackis mentale styrke efter drama

Den amerikanske skuespiller og komiker Will Ferrell er i disse dage blandt tilskuerne ved årets første grand slam-turnering, Australian Open, i Melbourne.

Og en af de kampe, der har gjort størst indtryk på ham, var onsdagens drama mellem danske Caroline Wozniacki og kroatiske Jana Fett.

Her lykkedes det den andenseedede dansker at grave sig ud af store problemer, da hun overlevede to matchbolde ved stillingen 1-5 og 15-40 i tredje sæt.

- Wozniacki-kampen var den perfekte metafor for, hvor hårdt mentalt tennis er, og det var en fantastisk kamp, siger Will Ferrell om onsdagens drama på Rod Laver Arena.

Wozniacki er her som topseedet i år. Hvordan vurderer du hendes chancer for at gå hele vejen?

- Hun er ikke topseedet, men godt forsøgt, siger Will Ferrell til Ritzaus udsendte medarbejder torsdag formiddag australsk tid.

Men hun er finaleseedet. Hvordan vurderer du hendes chancer efter at have været i store problemer onsdag.

- Jeg synes, kampen viser den mentale side af spillet. Caroline formåede at udnytte sin erfaring. Det er sjovt at se, når mindre erfarne spillere er foran 5-1, og presset er på dem, siger Will Ferrell.

Den 50-årige skuespiller er blandt andet kendt for kultfilmene "Anchorman" og "Talladega Nights". Derudover er han også stor tennisentusiast og ofte til stede ved grand slam-turneringer.

Og han er imponeret over Caroline Wozniackis sejrsvilje, da det så allermest sort ud i onsdagens kamp.

- Man kunne se, at Caroline bare tænkte, at ”jeg skal bare have et par mere. Ingen forventer, at jeg vinder kampen på dette tidspunkt", siger Will Ferrell.

- På et tidspunkt vendte jeg mig mod min kone og sagde, at hvis hun bare kom på 3-5, så tror jeg, hun vinder, tilføjer Ferrell.

Den amerikanske komiker peger på schweizeren Roger Federer som favorit til at gå hele vejen i Australian Open på herresiden.

Han vurderer dog, at feltet er åbent både på herre- og kvindesiden.

- Det er svært ikke at sætte sine penge på Federer. Men det spændende i øjeblikket er, at det aldrig har været mere åbent - hverken på kvindesiden eller herresiden, siger Will Ferrell.