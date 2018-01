Vildt Wozniacki-comeback: Efter et chok blev det alligevel fedt mod Fett

MELBOURNE - Caroline Wozniacki er ude af Australian Open.

Eller rettere – Caroline Wozniacki burde være ude af Australian Open

I en totalt surrealistisk kamp blev den tidligere verdensetter kørt regulært rundt af en relativt ukendt Jana Fett, der jo reelt havde vundet tredje og afgørende sæt ved stillingen 5-1 og 40-15 efter godt to timer og flere skift i momentum.

Det største af dem havde vi dog i vente, da Caroline Wozniacki vandt 20 af de efterfølgende 27 point og til sidst kunne strække hænderne i vejret over sejren på 3-6, 6-2, 7-5.

Dermed fik den danske verdenstoer holdt liv i drømmen om at vinde en grand slam i sit 43. forsøg, men en opfyldelse vil kræve langt mere, for bortset fra små perioder var hun milevidt fra at finde det niveau, som har gjort hende til en af de mest stabile og seværdige spillere det seneste halvandet år.

Ikke kun på den baggrund blev udfordringen i form af Jana Fett anset for at være begrænset og kun en opvarmning til de mere seriøse forhindringer i næste uge, da lodtrækningen og de hidtidige resultater på papiret havde gjort ruten til de sjove kampe langt nemmere.

Et er statistiske fornemmelser, noget andet er den hårde virkelighed, og i den var Wozniacki presset fra begyndelsen af et opgør, der var placeret på Rod Laver Arena som onsdagens andet og derfor havde solen som en meget markant medspiller.

De to hovedpersoner var tydeligvis generede af den stærkt skinnende statist, på tilskuerpladserne havde publikum travlt med vifterne for at holde varmen fra livet, men nede på banen skulle Jana Fett altså hurtigt vise sig at være lidt sværere at få verfet væk.

Godt nok er kroaten kun nummer 103 i verden, godt nok har hun aldrig været med i en grand slam før, og godt nok var den langt mere erfarne dansker derfor kæmpe favorit, men den 21-årige outsider var intet mindre end imponerende at opleve.

Frem for kun at bebrejde Caroline Wozniacki for en vaklende præstation er det på sin plads at rose Jana Fett, der trods alt ikke var helt ubekendt med Australian Open efter at være blevet nummer to i juniorturneringen 2014.

Duellen med solen gav en underligt hakkende og uskøn indledning på dysten, hvor de første tre partier endte med breaks på vej mod en kroatisk føring på 4-2. Jana Fett var fuldt på højde med begivenhederne og vandt trods en stor slagstyrke ikke kun sine point på satsede alt-eller-intet-slag, men i lige så høj grad på klogt at køre Caroline Wozniacki rundt på baglinjen frem til den veltimede udmanøvrering.

Et rent serveparti til 3-4 kunne have bragt den tidligere verdensetter tilbage i balance, men meget symptomatisk tog Jana Fett så 10 point i træk til sejr på 6-3 i første sæt og indledte det andet på samme vis.

Efter den noget svingende åbning gav de to tilmed tilskuerne regulære dueller, hvoraf især én udstillede det hidtidige kampbillede. Efter lige akkurat at have holdt en baghånd inde på banen måtte Caroline Wozniacki se Fett ramme nettet og var dermed pludselig selv tvunget til et angreb, og oppe ved nettet blev danskeren så lige akkurat passeret af et febrilsk forhåndssving til kroatisk føring 1-0.

I det efterfølgende parti virkede kroaten på vej til at knockoute Caroline Wozniacki, der dog fik afværget to breakmuligheder, fik udlignet til 1-1 og fremviste så alle sine frustrationer.

En bold fra Jana Fett så lang ud, men Caroline Wozniacki returnerede bolden ud over den modsatte banehalvdel og bad så først derefter om en challenge på den suspekte bold. Dommeren afviste dog anmodningen som for sent leveret, hvilket Caroline Wozniacki brugte et par sekunder på at brokke sig over.

Frem for at bryde helt sammen fik hun raset skuffelsen ud i et brud af Fetts serv og havde med endnu et af slagsen kort efter udbygget til 4-1.

Forvandlingen skyldtes mestendels et faldende niveau hos Fett, der med ét var langt mere løs og uovervejet i sin slagafvikling og øgede sin fejlprocent. På sin side fik Wozniacki dog også langsomt, men sikkert fundet en rytme til at afløse det tøvende, urolige spilmønster, og et kroatisk brud til 2-4 blev blot en ubetydelig parentes på vej mod sætsejr 6-2 til Wozniacki og mod afgørelsen.

I pausen mellem sættene skiftede Jana Fett top og fik åbenbart også pillet ved kampens sporskifter, for efter at have haft overtaget i ét sæt hver måtte de to kombattanter nu kæmpe forfra om det.

De første partier var lange og lå vippen, Wozniacki misbrugte én breakmulighed, Fett fire, Melbourne Parks største bane virkede som en magnet på folk, der hidtil hellere havde vadet rundt på anlægget end at bruge deres billet.

Nu lugtede de favoritfald og fik øjeblikkelig belønning for deres prioritering, da fjerde parti med Fett som den agerende og Wozniacki som reagerende. Understreget på nærmest surrealistisk vis, da Caroline Wozniacki havde verdens nemmeste smash ved nettet, men til sin forfærdelse så Jana Fett vælge rigtig side, få skovlet bolden tilbage ind i modstanderens ketsjer, hvorfra den dumpede ned i nettet til break og endte med et break til 3-1.

Spektakulært for tilskuerne, ren nerve og pinsel for de to, der tvang hinanden ud på vanvittige ture fra side til side, men uheldigvis var Wozniacki helt væk, formøblede 30-0 i Fetts serv og var bagud med tre partier.

Hullet blev udvidet til 1-5, men i første omgang overlevede hun to matchbolde i Fetts serv og brød til 2-5.

Var der alligevel en vej tilbage?

Et rent og hurtigt overstået serveparti til 3-5 øgede muligheden og optimismen i Wozniacki-lejren, hvor både far og træner Piotr Wozniacki samt hendes forlovede David Lee kom op at stå med knyttede næver efter yderligere et break til 4-5.

Foran 40-0 var hun på vej mod en sikker udligning, men først efter to dobbeltfejl kom hun i land – meget sigende på et servees.

Liveblog: Wozniacki spiller anden runde i Australien Open

Detaljerne derfra er ligegyldige, Wozniacki fik udløst faldskærmen i sidste øjeblik og landede relativt uskadt efter nogle af de mest forunderlige, tankevækkende og bekymrende 2 timer og 31 minutter i hendes karriere.

Så nej, Caroline Wozniacki er ikke ude af Australian Open.