Wozniacki tørner sammen med Venus Williams i Parken

Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki skal møde den amerikanske ditto Venus Williams i en opvisningskamp i Telia Parken i København 30. april.

Det oplyser f.reklame i en pressemeddelelse.

Det var netop i Parken, at Wozniacki i en alder af 12 år første gang fik lov til at møde idolet Venus Williams, der dengang toppede verdensranglisten.

Siden har de mødt hinanden i otte betydende kampe i WTA-regi, men mødet i København bliver deres første i en opvisningskamp.

- Jeg kan ikke få en bedre modstander til denne kamp i Danmark end netop Venus Williams, som jeg mødte for første gang tilbage i 2002 - og så i Parken igen, det er helt fantastisk, siger Caroline Wozniacki.

Til kampen i Parken vil der være plads til 12.000 tilskuere.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at være med til at give de mange tilskuere en kæmpe oplevelse og forhåbentligt til en super stemning, som jeg ved kan skabes i disse fantastiske rammer, siger danskeren.

Venus Williams husker tydeligt besøget i København tilbage i 2002.

- Det bliver en stor oplevelse at komme tilbage til København og møde min veninde Caroline på hendes hjemmebane og så på stedet, hvor vi mødtes første gang, siger Venus Williams.

Hun har revanche til gode, efter hun i efteråret tabte finalen i WTA Finals til Wozniacki.

- Jeg er sikker på, at der bliver en fabelagtig atmosfære, og jeg vil gøre mit allerbedste for, at vi får en god kamp, og at jeg forhåbentligt kan få revanche for Singapore, lyder det fra Williams.

Hun har generelt haft et godt tag på danskeren og fører den indbyrdes statistik med 7-1.

Begge spillere har en fortid som verdensetter. Aktuelt er Wozniacki nummer to i verden, mens Venus Williams er nummer fem.