Det var en travl, men også lettet og tilfreds Piotr Wozniacki, der forlod Margaret Court Arena efter datterens førsterunde-kamp ved Australian Open 2018.

Premieren på årets første grand slam var forløbet stort set gnidningsfrit for den andenseedede dansker, der på 72 minutter havde besejret Mihaela Buzarnescu med 6-2, 6-3 og bagefter fik ros af far og træner i en og samme person.

»Det var en meget flot kamp af Caroline. Det var meget godt, at hun spillede på den måde. Hun bombarderede ikke kun sin modstander, hun skiftede tempo, spillede høje bolde med spin, så modstanderen skulle gå lidt tilbage fra baglinjen, og det var vigtigt, for hun (Buzarnescu, red.) er meget dygtig til at presse sin modstander og bruge farten fra den andens bolde,« fastslog Piotr Wozniacki.

»Det var en meget fornuftig første runde, Caroline viste koncentration fra start til slut.«

Undervejs kunne han se Caroline Wozniacki bringe sig foran 2-0 i begge sæt for blot at lade rumæneren udligne med hurtige breaks, men den detalje ville hendes læremester ikke hænge sig i.

»Det er ikke bare sådan, at man kan forvente at gå på 3-0, for modstanderne har også planer. Der var en lille fejl på smash til 0-30, bagefter tabte hun en god duel, det var de små detaljer, men omvendt kom hun tilbage med det samme og vandt seks partier,« fremhævede Piotr Wozniacki, der havde respekt for Buzarnescus efter denne finaleplads i den forgangne uges opvarmningsturnering i Hobart.

»Hun kom helt klart med selvtillid, så vi var meget koncentrerede fra start til slut. Jeg sagde til Caroline, at det var vigtigt at koncentrere sig om sig selv.«

Så var tiden udløbet, for han ville skynde sig over på anlæggets bane fem for at se slutningen af opgøret mellem Jana Fett, nummer 103 i verden, og Misa Eguchi, nummer 455, som var de potentielle stopklodser i anden runde.

Forhåbentlig løb Piotr Wozniacki ikke ind i forsinkelser undervejs, for kort efter havde kroaten Jana Fett vundet 6-3, 6-2, men uanset udfaldet var den danske lejr forberedt på et lille stykke researcharbejde, da Caroline Wozniacki aldrig har mødt hverken Fett eller Eguchi.

»Vi kender dem ikke, men det er ikke problem, for vi skal nok finde oplysninger på dem,« konstaterede Piotr Wozniacki.