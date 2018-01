Skadeshelvede: Wozniacki-teamet har ondt af modstander

Melbourne

Først skal Mihaela Buzarnescu have klø, så skal hun have et anerkendende skulderklap.

I flere end 10 sæsoner på de kvindelige tennisspilleres WTA Tour har Wozniacki-familien gået op og ned af de samme modstandere og trænere, og trods den knivskarpe rivalisering udvikler kontakten sig nogle gange til mere end overfladiske hilsner.

2008 4. runde

2009 3. runde

2010 4. runde

2011 Semifinale

2012 Kvartfinale

2013 4. runde

2014 3. runde

2015 2. runde

2016 1. runde

2017 3. runde

Sådan er det i tilfældet med Mihaela Buzarnescu, Caroline Wozniackis førsterunde-modstander ved Australian Open 2018 i en kamp, der spilles mandag klokken 9.00 dansk tid.

I juniorårene spillede de gentagne gange mod hinanden og stillede endda også op i double sammen, men efter overgangen til seniortouren gik rumæneren i stå blandt andet på grund af mange skader. Først i den forgangne sæson fik hun sit gennembrud med en opstigen til top 50 i verden efter 68 sejre, hvilket er blevet bemærket i den danske lejr.

»Jeg har sympati for det hårde arbejde, som hun har leveret for at komme igennem de lange pauser og komme så højt op. Det er aldrig rart at se en spiller være skadet,« understreger Piotr Wozniacki, træner for Caroline Wozniacki.

Omsorgen holder naturligvis ikke den andenseedede favorit fra at gå 100 procent efter en gentagelse af deres hidtidigt eneste seniormøde, som Caroline Wozniacki vandt 6-1, 7-5 i US Open 2017, men søndag havde hun svært ved at genkalde sig sin modstanders styrker.

»Det kan jeg faktisk ikke huske for at være helt ærlig. Der har været så mange kampe siden da, så i morgen kommer jeg til lige at se lidt video og fokusere på det. Så vidt jeg husker har hun rimeligt gode vinkler, en forholdsvis god forhånd og god bevægelighed,« vurderede Caroline Wozniacki.