Wozniacki er seedet til finaleplads ved Australian Open

Danske Caroline Wozniacki har aldrig vundet en grand slam-titel, men hun regnes for at være en af de store favoritter til at tage titlen ved Australian Open.

Danskeren er seedet som nummer to ved turneringen, der begynder 15. januar i Melbourne.

Kun rumænske Simona Halep, der topper verdensranglisten, er bedre seedet end Wozniacki, der ligger nummer to i verden. Halep har også sin første grand slam-titel til gode.

Wozniacki er på vej mod førstepladsen

Hvis resultaterne går Wozniackis vej i Australian Open, kan danskeren overhale Halep og igen overtage verdensranglistens førsteplads.

Det var der ikke meget, som tydede på for under halvandet år siden, hvor danskeren var nede som nummer 74 på verdensranglisten.

Kæmper hun sig tilbage på tronen, vil danskeren sætte ny rekord for den længste periode mellem to førstepladser på verdensranglisten.

Det er seks år siden, at danskeren senest var nummer et i verden. Tidligere brugte Serena Williams fem år og fire uger på at kæmpe sig tilbage som verdensetter.

Wozniacki tabte finale til stærk tysker

Serena Williams, der er forsvarende mester, deltager ikke i turneringen, da hun ikke føler, at hendes tennisspil endnu er, hvor det skal være. Det er fire måneder siden, hun blev mor.

Venus Williams, der tabte sidste års finale til sin søster, er seedet som nummer fem. French Open-mester Jelena Ostapenko er seedet som nummer syv, mens US Open-vinder Sloane Stephens er nummer 13.

Hos mændene er det Rafael Nadal, der er topseedet, mens den forsvarende mester, Roger Federer, er andenseedet.

Novak Djokovic, der er tilbage efter seks måneders skadespause, er seedet som nummer 14.