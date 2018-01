Wozniacki om god start: Slog ikke til bolden i fem uger

To hurtige sejre og blot syv tabte partier i fire sæt. Tennisstjernen Caroline Wozniacki har fået en glimrende start på 2018-sæsonen, som hun har indledt ved WTA-turneringen i Auckland.

Dermed fortsætter hun de gode takter fra sidste sæson, som kulminerede i oktober med triumfen i sæsonfinalen i Singapore.

Wozniacki fortæller, at hun med årene har fået mere erfaring i at forberede sig til en ny sæson.

- Jeg holdt fri i fem uger, hvor ikke jeg slog til en eneste bold. Det er vigtigt for mig at tage pauser, så jeg kommer tilbage med stor lyst, siger Caroline Wozniacki på pressemødet efter sejren over Petra Martic onsdag.

- Man føler sig lidt frem fra sæson til sæson, og jeg har lært, at jo ældre jeg bliver, jo mindre skal jeg træne.

- Jeg ved godt, hvordan jeg slår en forhånd og en baghånd, så det handler om at få følingen tilbage og holde min krop i god fysisk form. Er den det, kommer resten af sig selv, siger Wozniacki.

Hendes første store mål i sæsonen er grand slam-turneringen Australian Open, der begynder 15. januar.

- Jeg føler, at jeg bygger på mit spil hele tiden, og der er stadig noget tid inden Melbourne. Forhåbentlig får jeg flere kampe her, så det bliver endnu bedre.

Torsdag morgen dansk tid spiller Wozniacki kvartfinale mod den 19-årige amerikaner Sofia Kenin, der rangerer som nummer 108 i verden.

- Jeg ved ikke noget om hende og har aldrig set hende spille. Min far skal nok lave noget research på hende, så jeg ved mere om hende, lyder det fra Wozniacki.