Wozniacki indledte året på perfekt vis og kan øjne verdensranglistens førsteplads

Det nye tennis-år kunne ikke have startet meget bedre for Caroline Wozniacki. Danskeren var nemlig aldrig i problemer undervejs i første runde-kampen i turneringen ABS Classic i Auckland mod amerikaneren Madison Brengle. Wozniacki holdt sin serv hele vejen igennem kampen mod verdens nummer 85 og endte med at vinde med cifrene 6-3 og 6-0 efter 57 minutters spil.

Wozniacki sejrede efter lang pause: Jeg spillede ret godt

Wozniacki skulle blot bruge fem partiers opvarmning og en lille snak med far Piotr Wozniacki for at vise den markante forskel på eget og amerikanske Brengles niveau. Wozniacki brød Brengles serveparti rent til stillingen 4-2 i første sæt og gentog bedriften i andet sæts første parti. Det med en flot kombination af tålmodighed i duellerne, der enten førte til en uprovokeret fejl fra Brengles side, eller Wozniacki i sidste ende selv afgjorde pointet.

Forskellen blev så markant i andet sæt, at Brengle kunne grine af en kommentar fra egen træner om, at hun var glad for, at hun ikke selv skulle spille mod Wozniacki.

Allerede inden sejren over Brengle var Wozniacki rykket op som nummer to på verdensranglisten, fordi den 24-årige spanier Garbiñe Muguruza måtte trække sig fra en WTA-turnering i Brisbane i en kamp i anden runde mod serbiske Aleksandra Krunic.

Sejren i første runde af turneringen i Auckland gør, at Wozniacki også har muligheden for at vende tilbage som nummer et på verdensranglisten. Det kræver dog, at Wozniacki vinder finalen i den turnering, hun er seedet som nummer et et, mens rumænske Simona Halep mod alle odds skal tabe sin anden runde kamp i WTA-turneringen i kinesiske Shenzhen.

Den kamp spilles natten til onsdag.

Caroline Wozniacki er rykket frem som nummer to i verden