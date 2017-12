Skadet Djokovic trækker sig fra endnu en turnering

Den serbiske tennisstjerne Novak Djokovic har meldt afbud til næste uges ATP-turnering Qatar Open, da han stadigvæk ikke er kommet sig helt over en albueskade.

Det skriver serberen lørdag på sin hjemmeside.

Dermed blev det anden dag i træk, at Djokovic måtte melde afbud til en turnering.

Fredag meldte han afbud til Mubadala World Tennis Championship i Abu Dhabi, hvor han skulle have gjort comeback efter at have været skadet siden juli.

- Desværre har min albue ikke fået det bedre siden i går. Jeg kan stadigvæk mærke smerte, og derfor trækker jeg mig fra turneringen i Doha, meddeler Djokovic.

Dermed er det fortsat usikkert, om han stiller til start i årets første grand slam-turnering, Australian Open, der begynder 15. januar.

- Først når jeg er 100 procent klar til at spille, gør jeg comeback. Jeg håber, det er snart, og jeg vil gerne takke alle for deres tålmodighed og forståelse, skriver den 12-dobbelte grand slam-vinder.,

Grundet sin lange skadespause er den tidligere verdensetter nede som nummer 12 på verdensranglisten.