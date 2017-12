Djokovic døjer igen med albueskade kort inden grand slam

Den serbiske tennisstjerne Novak Djokovic har trukket sig fra opvisningsturneringen Mubadala World Tennis Championship, hvor han fredag aften skulle gøre comeback efter en skade.

Den 12-dobbelte grand slam-mester har ikke spillet tennis, siden han røg ud af Wimbledon i juli, og turneringen i Abu Dhabi skulle blive hans første siden.

Men fire timer før han skulle spille, måtte han melde afbud.

- Jeg er meget skuffet over, at jeg er nødt til at trække mig fra turneringen, siger Djokovic i en meddelelse på sin hjemmeside.

- Desværre er jeg de seneste dage begyndt at have smerter i min albue, og efter adskillige undersøgelser har mit team anbefalet mig ikke at tage nogen chancer og trække mig fra turneringen for at få behandling.

I midten af januar begynder årets første grand slam, Australian Open, og den 30-årige serber har planlagt, hvordan han vil forberede sig til turneringen.

Men de planer kan nu blive påvirket, og skaden kan også få indflydelse på hans deltagelse i Australian Open, som han har vundet seks gange.

- Jeg er nødt til at acceptere situationen og afvente prøveresultaterne fra de undersøgelser, jeg har gennemgået, så jeg kan vende tilbage for fuld styrke.

- Det kan komme til at påvirke min sæsonstart og turneringsplan, men den beslutning vil blive truffet i løbet af de kommende dage.

I næste uge skal han spille Qatar Open, og forud for Australian Open er det planen, at Djokovic skal deltage i en såkaldt Tie break Tens-turnering i Melbourne. De turneringer er også i fare.

Det bliver et andet prominent navn i form af Andy Murray, der erstatter Djokovivc i Abu Dhabi.

Den 30-årige skotte har heller ikke spillet tennis siden Wimbledon, da han har siddet ude med en hofteskade, så det bliver alligevel til et comeback af de større ved turneringen.

Han har stået i 11 grand slam-finaler. Tre af dem er blevet vundet - to sejre i Wimbledon og en i US Open - mens de øvrige otte finaler er blevet tabt.