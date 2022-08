Sløj Julie Kepp Jensen ender sidst i EM-svømmefinale

- Det er ikke den bedste forberedelse og selvfølgelig irriterende – især med tanke på, at et par hundrededele hurtigere end min personlige rekord ville have givet en medalje. Der var jeg bare ikke lige i dag, desværre, siger danskeren efter finalen.

Hollandske Valerie van Roon tog bronze i tiden 24,64 sekunder. Katarzyna Wasick endte med sølv.

Mens det altså ikke blev til en medalje for Julie Kepp Jensen, ser Helena Rosendahl Bach ud til at være på vej mod et stort resultat ved EM.

Tirsdag aften svømmede hun sig i finalen i 200 meter butterfly med bedste tid af alle. Rosendahl Bach skal svømme finale onsdag klokken 18.16.

Det danske mixedhold i 4 x 200 meter fri var ligeledes i aktion tirsdag aften i finalen. Her sluttede Andreas Hansen, Mikkel Gadgaard, Marina Heller Hansen og Caroline Wiuff Jensen sidst som nummer otte.