17-årig rumæner svømmer sig til verdensrekord

I fredagens semifinale svømmede Popovici som den blot fjerde mand i historien distancen på under 47 sekunder, og han regnede ikke med, at han dagen efter ville være historiens hurtigste.

- Jeg vidste, at jeg skulle være ekstremt tålmodig i forhold til en dag at kunne slå verdensrekorden. Men nu er det fedt at kunne sige, at jeg er den hurtigste nogensinde, siger Popovici.

Han er ikke bange for, at den tidlige karrieresucces bringer selvtilfredshed og reducerer lysten til at arbejde hårdt hver dag.