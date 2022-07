VM-svømmer: Jeg blev bedøvet og vågnede med blå mærker

Læger og psykologer på hospitalet har oplyst, at den slags hændelser ikke er usædvanlige, forklarer Mary-Sophie Harvey.

- De fortalte mig, at det her sker oftere, end vi tror. Og at jeg var heldig med at slippe med et trykket ribben og en hjernerystelse.

- Det hjalp mig med at kurere noget af den frygt, som jeg havde, men ikke det hele.

- Jeg bliver skræmt, når jeg tænker på alt det ukendte fra den aften. Og jeg er på en måde stadig skamfuld omkring, hvad der skete. Det tror jeg, at jeg altid vil være, skriver Mary-Sophie Harvey.

Det canadiske svømmeforbund oplyser, at man fortsat er i gang med at undersøge sagen.

Ved VM i Ungarn vandt Mary-Sophie Harvey 22. juni bronze som en del af Canadas holdkap i 4 x 200 meter fri.