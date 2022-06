Svømmeforbund vil lave ny kategori for transkønnede

Samtidig har Fina vedtaget regler for, hvilke krav der er for, at man som transkønnet kan deltage i kvindekategorien. For at kunne det skal man have startet sit kønsskifte, før man er fyldt 12 år, lyder det.

- Vi er nødt til at beskytte vores atleters rettigheder til at konkurrere, men vi skal også beskytte retfærdigheden i konkurrencerne ved vores stævner, især i kvindekategorien, siger Fina-præsident Husain Al-Musallam på forbundets hjemmeside.

Han lægger op til, at svømmerne selv skal være med til at danne rammerne for den nye ”åbne” kønskategori.