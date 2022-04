Forbund sætter udelukket russers deltagelse under lup

Den russiske svømmer Evgeny Rylov er blevet udelukket i ni måneder af verdensforbundet Fina for at have deltaget i en fejring af landets invasion af Ukraine.

Alligevel har han de seneste dage deltaget i de nationale mesterskaber. Det får nu Fina til at sætte Rylov under lup endnu en gang.

- Fina er klar over, at Rylov konkurrerede ved de russiske mesterskaber denne weekend og har påbegyndt en intern undersøgelse for at finde ud af, om Finas regler er blevet brudt.