Stresset Blume: Jeg har meldt fra til EM og VM

- Lige nu mener jeg, at den bedste investering er at tage vare på mig selv og min krop frem for at forcere noget, skriver hun.

Tidligere på ugen kom det frem, at hun ikke er med på det danske hold, som deltager ved VM i Ungarn i juni.

Her forklarede landstræner Stefan Hansen, at Blume først for nylig har genoptaget træningen, efter at hun i efteråret deltog i TV 2-programmet ”Vild med dans”.

Blume er ikke på et niveau, hvor hun kan yde sit bedste på nuværende tidspunkt, forklarede han på Dansk Svømmeunions hjemmeside.