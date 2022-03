Rusland og Hviderusland udelukkes fra VM i svømning

Tirsdag lød det fra Danmarks Svømmeunion, at Danmark ikke ville deltage i VM i svømning, hvis svømmere fra Rusland og Hviderusland deltog.

Pia Johansen, der er formand i Dansk Svømmeunion, glæder sig over Finas beslutning.

- Jeg er selvfølgelig rigtig godt tilfreds med, at Fina har truffet den helt rigtige beslutning i den her sag, og at de har udelukket de russiske og belarussiske (hviderussiske, red.) atleter fra de kommende verdensmesterskaber, siger hun.

- Jeg er også glad på svømmernes vegne over, at de kan få lov til at konkurrere.

Blandt andet Tyskland og Polen havde også opfordret Fina til at udelukke svømmere fra de to lande.

I starten af marts lød det fra Fina, at russiske og hviderussiske atleter kunne deltage ved VM i svømning, hvis de stillede op under forbundets flag som neutrale atleter.