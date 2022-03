Russisk stjernesvømmer har mistet sponsor efter Putin-støtte

Den Internationale Svømmeunion (Fina) er ikke tilfreds med Rylovs tilstedeværelse ved koncerten.

- Fina er dybt skuffet over at kunne notere sig, at Evgeny Rylov var til stede på Luzhniki Stadion ved fredagens begivenhed. Vi fortsætter med at efterforske sagen, skrev den mandag til magasinet SwimSwam.