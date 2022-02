Europæisk svømmetop er væltet: Dansker får plads i ny ledelse

Den nu tidligere præsident, Paolo Barelli, meddelte i sin åbningstale, at han trak sig sammen med den øvrige ledelse. Derefter blev en ny bestyrelse valgt.

Det står klart efter lørdagens ekstraordinære kongres i Frankfurt, hvor første punkt på dagsordenen var at stemme om et mistillidsvotum mod bestyrelsen.

Det fortæller Pia Johansen, der er formand i Dansk Svømmeunion. Hun blev ved kongressen valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem.

Portugisiske Antonio da Silva er ny præsident. Han blev valgt med 96 procent af stemmerne, oplyser LEN på sin hjemmeside.

- Jeg er glad. Det arbejde, der er gjort de seneste måneder, har båret frugt, siger Pia Johansen.

- Der har været stor mistillid til den tidligere ledelse og et stort ønske om en ny retning. Det kan vi gå efter nu, siger Pia Johansen.

24 af LEN’s medlemslande underskrev i september en erklæring med et krav om en ekstraordinær kongres med henblik på at stemme om et mistillidsvotum mod den siddende ledelse.